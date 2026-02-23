Incidente mortale sul lavoro a Nocera Inferiore. Operaio 24enne muore investito da un camion in manovra

Incidente mortale sul lavoro, a Nocera Inferiore, in via Fiano, questa mattina, nel piazzale di un’azienda di trasporti e della logistica. Ha perso la vita il 24enne di Sarno, Carmine Albero.
Secondo una prima ricostruzione, era nell’area esterna dell’azienda quando sarebbe stato travolto da un autoarticolato della stessa ditta, impegnato in una manovra di retromarcia. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e le indagini dei carabinieri.
Il giovane era tra i fondatori del movimento giovanile di Forza Italia Sarno che lo ricorda così: “Carmine era uno di noi. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé la passione per il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti”.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.