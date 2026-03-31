Incidente mortale sul lavoro, a Bellizzi operaio muore schiacciato in una pressa. La riflessione con Tommaso Siani (La Città)

Ancora un incidente mortale sul lavoro nel Salernitano. Ieri, ha perso la vita il 49enne Ciro Di Martino, di Montecorvino Rovella, operaio presso una fabbrica di Bellizzi. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da una pressa in uso nell’impianto. La salma dell’uomo è all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia. E’ stata disposta l’autopsia. Di Martino lascia la moglie e due figli.
Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha espresso profondo cordoglio, tristezza mista a rabbia per l’incidente sul lavoro. “Ancora una vittima sul lavoro. Un destino assurdo ha colpito un nostro giovane lavoratore. Tutta la nostra comunità si stringe al dolore dei suoi cari familiari”, ha scritto il sindaco. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.
Sull’ennnesima tragedia su un luogo di lavoro, questa mattina, abbiamo fatto una riflessione con il collega Tommaso Siani, direttore de La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su incidente lavoro a Bellizzi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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