Incidente mortale a Vicenza, muore 33enne di Sicignano degli Alburni

Era originario di Sicignano degli Alburni, Gerardo Valitutto, il 33enne deceduto nell’incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada statale 47 a Solagna (Vicenza).
Il giovane residente a Campoformido (Udine) era alla guida della sua moto, quando si è scontrato violentemente con una vettura. E’ stato sbalzato a diversi metri di distanza e per lui non c’è stato nulla da fare.
Il sindaco di Sicignano degli Alburni, in occasione dei funerali che si terranno domani nella frazione di Zuppino, ha proclamato il lutto cittadino.
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