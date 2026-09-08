Incidente mortale a Vicenza, muore 33enne di Sicignano degli Alburni

08/09/2026 Cronaca Nessun commento
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Era originario di Sicignano degli Alburni, Gerardo Valitutto, il 33enne deceduto nell’incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada statale 47 a Solagna (Vicenza).

Il giovane residente a Campoformido (Udine) era alla guida della sua moto, quando si è scontrato violentemente con una vettura. E’ stato sbalzato a diversi metri di distanza e per lui non c’è stato nulla da fare.

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Il sindaco di Sicignano degli Alburni, in occasione dei funerali che si terranno domani nella frazione di Zuppino, ha proclamato il lutto cittadino. 

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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