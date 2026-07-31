Incidente mortale a Scafati, muore il 24enne Giuseppe D’Auria

Non ce l’ha fatta il 24enne di Scafati, Giuseppe D’Auria, rimasto coinvolto, alcuni giorni fa, in un grave incidente stradale al confine tra i comuni di Santa Maria la Carità e Scafati in via Scafati nei pressi di un bar.
Il ragazzo si è spento ieri sera in ospedale, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Era in sella alla sua moto per tornare a casa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto.
Il 24enne era residente nel rione Mariconda a Scafati.
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