Incidente mortale a Scafati, muore il 24enne Giuseppe D’Auria

31/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Non ce l’ha fatta il 24enne di Scafati, Giuseppe D’Auria, rimasto coinvolto, alcuni giorni fa, in un grave incidente stradale al confine tra i comuni di Santa Maria la Carità e Scafati in via Scafati nei pressi di un bar.

Il ragazzo si è spento ieri sera in ospedale, dove era ricoverato in condizioni gravissime. Era in sella alla sua moto per tornare a casa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un’auto.

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Il 24enne era residente nel rione Mariconda a Scafati.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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