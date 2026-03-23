Incidente mortale a Roccapiemonte, 17enne perde la vita

23/03/2026 Cronaca Nessun commento
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Tragico incidente stradale ieri pomeriggio, a Roccapiemonte, nella frazione Casali,  lungo la strada provinciale Nocera Roccapiemonte.

A perdere la vita il 17enne Antonio Capaldo, originario di Castel San Giorgio ma residente a Roccapiemonte, che era in sella allo scooter. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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