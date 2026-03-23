Incidente mortale a Roccapiemonte, 17enne perde la vita

Tragico incidente stradale ieri pomeriggio, a Roccapiemonte, nella frazione Casali, lungo la strada provinciale Nocera Roccapiemonte.
A perdere la vita il 17enne Antonio Capaldo, originario di Castel San Giorgio ma residente a Roccapiemonte, che era in sella allo scooter. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 17enne non c’è stato nulla da fare.
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