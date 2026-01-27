Incidente mortale a Pellezzano, muore 21enne

Un incidente stradale mortale si è verificato oggi pomeriggio a Pellezzano, nella frazione Cologna, in via Mazzini, strada parallela alla ex Statale 88.
La vittima è un giovane di 21 anni, originario di Bracigliano.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando, finendo contro il marciapiede e cadendo poi rovinosamente sull’asfalto.
L’impatto è stato violentissimo e, nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.
