Incidente mortale a Pellezzano, muore 21enne

27/01/2026 Cronaca Nessun commento
Un incidente stradale mortale si è verificato oggi pomeriggio a Pellezzano, nella frazione Cologna, in via Mazzini, strada parallela alla ex Statale 88.

La vittima è un giovane di 21 anni, originario di Bracigliano.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando, finendo contro il marciapiede e cadendo poi rovinosamente sull’asfalto.

L’impatto è stato violentissimo e, nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

