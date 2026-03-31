Incidente mortale a Bellizzi, attività sospese e presidio di lavoratori e sindacati. Le parole di Gerardo Giliberti (Femca Cisl)

L’incidente mortale sul lavoro di ieri in una fabbrica di Bellizzi. Il sindacato Femca Cisl Campania Sud questa mattina ha organizzato un presidio davanti alla fabbrica dove le attività sono ferme da ieri in segno di lutto per la morte tragica del 49enne Ciro Di Martino, originario di Montecorvino Rovella.
Il sindacato ha annunciato il proprio impegno a sostenere la famiglia e a lottare affinché vengano garantite giustizia e sicurezza sul lavoro. Il sindacato insieme alle Rsa aziendali ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha causato la scomparsa del lavoratore, sottolineando ancora una volta l’urgenza di una cultura della sicurezza sul lavoro senza compromessi.
Di Martino, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da una pressa in uso nell’impianto. La salma dell’uomo è all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia dove sarà eseguita l’autopsia. L’uomo lascia la moglie e due figli. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al presidio davanti alla fabbrica di Bellizi, questa mattina, abbiamo raggiunto il segretario generale della Femca Cisl Campania Sud, Gerardo Giliberti.
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Gerardo Giliberti su morte operaio a Bellizzi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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