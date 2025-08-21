Incidente in mare per un adolescente ad Ascea, salvato dai bagnini

Paura ieri ad Ascea Marina per un adolescente che ha riportato ferite al capo e agli arti per un incidente in mare.
Il giovane sarebbe caduto dagli scogli.
E’ stato soccorso dai bagnini che lo hanno recuperato a bordo di un gommone per riportarlo poi in spiaggia. Il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico nella parte posteriore della testa, oltre a lesioni alla mano e alla spalla.
Il minorenne è stato affidato ai medici per le cure necessarie.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.