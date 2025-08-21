Incidente in mare per un adolescente ad Ascea, salvato dai bagnini

21/08/2025 Cronaca Nessun commento

Paura ieri ad Ascea Marina per un adolescente che ha riportato ferite al capo e agli arti per un incidente in mare.

Il giovane sarebbe caduto dagli scogli.

E’ stato soccorso dai bagnini che lo hanno recuperato a bordo di un gommone per riportarlo poi in spiaggia. Il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico nella parte posteriore della testa, oltre a lesioni alla mano e alla spalla.

Il minorenne è stato affidato ai medici per le cure necessarie.

