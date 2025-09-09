Incidente sul lavoro a Bellizzi, operaio cade da impalcatura. È grave

09/09/2025 Cronaca

Un incidente sul lavoro in cui è rimasto gravemente ferito un operaio, ieri pomeriggio, è avvenuto a Bellizzi, in via Roma.

L’uomo, di 60 anni, sarebbe caduto da un’impalcatura installata per lavori esterni ad un edificio finendo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e condotto in ospedale.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.

