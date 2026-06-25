Incidente in un capannone a Fisciano, muore 58enne di Calvanico

Dolore a Calvanico per la scomparsa di Ugo Landi, fabbro di 58 anni, vittima di un incidente sul lavoro. L’uomo non è sopravvissuto a una caduta avvenuta in un capannone a Fisciano, dove era impegnato con la sua impresa, specializzata in lavorazione del ferro.
L’artigiano stava montando un forno quando è precipitato da un’altezza di circa tre metri battendo violentemente la testa. Oltre al trauma cranico ha riportato gravi lesioni al torace. Trasportato in ospedale a Salerno, l’imprenditore non ha mai ripreso i sensi malgrado un intervento chirurgico. Dopo tre giorni di agonia, la tragica notizia del decesso.
La salma è stata sottoposta ad autopsia e poi liberata per i funerali.
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