Era in sella ad uno scooter con un amico, il 18enne che nella notte, intorno all’una, ha perso la vita in un incidente a Mercato San Severino. Si sono scontrati con un’auto sulla strada ex Regionale 266. Sembra che siano scivolati a causa della pioggia impattando contro l’auto.
I due ragazzi erano diretti verso Castel San Giorgio, il paese di residenza, invece la vettura guidata da una signora era diretta verso Mercato San Severino. Il ragazzo alla guida della moto purtroppo è deceduto l’altro, 17enne, è in prognosi riservata. Sul posto i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.
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