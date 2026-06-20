Incidente in Costiera Amalfitana, muore motociclista

20/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Incidente mortale in moto ieri sera intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento.

La vittima sarebbe un uomo originario della provincia di Napoli che in sella ad una moto di grossa cilindrata, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. La moto è andata a impattare violentemente contro due automobili parcheggiate in una piazzola lungo la strada. Nel violento impatto le ferite riportate dall’uomo sono risultate fatali.

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Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i necessari accertamenti.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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