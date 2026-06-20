Incidente in Costiera Amalfitana, muore motociclista

Incidente mortale in moto ieri sera intorno alle 22, in località Garitta, lungo la strada che collega Positano a Sorrento.
La vittima sarebbe un uomo originario della provincia di Napoli che in sella ad una moto di grossa cilindrata, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo in curva. La moto è andata a impattare violentemente contro due automobili parcheggiate in una piazzola lungo la strada. Nel violento impatto le ferite riportate dall’uomo sono risultate fatali.
Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i necessari accertamenti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.