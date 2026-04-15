Incidente in Basilicata, muore camionista straniero residente a Sassano. Ferito uomo di Atena Lucana

Era residente a Sassano il camionista 30enne originario del Sudan che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto in Basilicata, sulla strada Potenza-Melfi, all’altezza di Pietragalla.
Due mezzi pesanti di due aziende del Vallo di Diano, si sono scontrati frontalmente. Ferito anche l’altro camionista, un 46enne residente ad Atena Lucana, trasportato in codice rosso in ospedale.
Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.