Incidente in Basilicata, muore camionista straniero residente a Sassano. Ferito uomo di Atena Lucana

15/04/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Era residente a Sassano il camionista 30enne originario del Sudan che ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto in Basilicata, sulla strada Potenza-Melfi, all’altezza di Pietragalla.

Due mezzi pesanti di due aziende del Vallo di Diano, si sono scontrati frontalmente. Ferito anche l’altro camionista, un 46enne residente ad Atena Lucana, trasportato in codice rosso in ospedale.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Il tratto di strada è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pasquale Sorrentino

Ho sempre sognato di fare il giornalista tanto che lo scrissi anche in un tema in terza elementare. Sono diventato giornalista nel 2004 grazie al "Corriere dell'Umbria". Successivamente ho lavorato per il "Corriere di Maremma" e nel 2010 sono tornato nella mia provincia di Salerno e ho scoperto il fantastico mondo della radio grazie a Radio Alfa per la quale racconto il Vallo di Diano.

Lascia un Commento