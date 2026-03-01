Incidente in A2, muore il 29enne Matteo Ginetti di Eboli

01/03/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

E’ Matteo Ginetti il 29enne di Eboli che, la scorsa notte, intorno alle 3, ha perso la vita nell’incidente che si è verificato lungo la A2 del Mediterraneo, in direzione sud.

La sua auto ha urtato il guardrail, all’altezza dello svincolo di Battipaglia. E’ sceso dalla vettura per accertarsi dei danni ma sarebbe stato travolto da uno o più veicoli  in transito, morendo sul colpo.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia Mutuo Casa

Sul posto i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento