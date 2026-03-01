Incidente in A2, muore il 29enne Matteo Ginetti di Eboli

E’ Matteo Ginetti il 29enne di Eboli che, la scorsa notte, intorno alle 3, ha perso la vita nell’incidente che si è verificato lungo la A2 del Mediterraneo, in direzione sud.
La sua auto ha urtato il guardrail, all’altezza dello svincolo di Battipaglia. E’ sceso dalla vettura per accertarsi dei danni ma sarebbe stato travolto da uno o più veicoli in transito, morendo sul colpo.
Sul posto i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
