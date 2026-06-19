Incidente con lo scooter a Salerno, muore il 15enne Matteo Petti

19/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Non ce l’ha fatta, Matteo Petti, il ragazzo rimasto di 15 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto, nella notte, a Salerno, su corso Garibaldi, nei pressi dell’Inps.

Il ragazzo era in sella ad uno scooter guidato da un amico 21enne quando il mezzo è finito contro un’auto. I due giovani a bordo sono caduti violentemente sull’asfalto. Le condizioni del 15enne erano apparse subito molto gravi a causa di un trauma toracico. E’ deceduto al Ruggi di Salerno.

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Il 21enne è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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