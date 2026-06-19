Incidente con lo scooter a Salerno, muore il 15enne Matteo Petti

Non ce l’ha fatta, Matteo Petti, il ragazzo rimasto di 15 anni coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto, nella notte, a Salerno, su corso Garibaldi, nei pressi dell’Inps.
Il ragazzo era in sella ad uno scooter guidato da un amico 21enne quando il mezzo è finito contro un’auto. I due giovani a bordo sono caduti violentemente sull’asfalto. Le condizioni del 15enne erano apparse subito molto gravi a causa di un trauma toracico. E’ deceduto al Ruggi di Salerno.
Il 21enne è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.