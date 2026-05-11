Incidente con la moto ad Eboli, muore giovane pasticciere di Battipaglia

Ancora vittime sulle strade del Salernitano.
Un incidente stradale mortale si è verificato oggi, poco prima delle 18.00, ad Eboli, in via San Donato.
Un ragazzo di 28 anni anni, originario di Battipaglia, pasticciere molto conosciuto, in sella alla sua moto Ducati, ha perso il controllo del mezzo in discesa, uscendo fuori dalla carreggiata e cadendo rovinosamente al suolo.
L’impatto è stato violento. Per il 28enne non c’è stato nulla da fare.
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