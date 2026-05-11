Incidente con la moto ad Eboli, muore giovane pasticciere di Battipaglia

11/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Ancora vittime sulle strade del Salernitano.

Un incidente stradale mortale si è verificato oggi, poco prima delle 18.00, ad Eboli, in via San Donato.

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Un ragazzo di 28 anni anni, originario di Battipaglia, pasticciere molto conosciuto, in sella alla sua moto Ducati, ha perso il controllo del mezzo in discesa, uscendo fuori dalla carreggiata e cadendo rovinosamente al suolo.

L’impatto è stato violento. Per il 28enne non c’è stato nulla da fare.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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