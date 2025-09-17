Incidente con la moto a Sarno, muore il 19enne Giuseppe Marchese

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lunedì sera in via Ingegno, a Sarno.
Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto tra la moto su cui viaggiava, insieme ad un amico rimasto ferito, e un’auto guidata da una donna che sarebbe risultata positiva ai test di alcol e droga.
Era stato trasferito al Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici.
