Incidente con la moto a Sarno, muore il 19enne Giuseppe Marchese

17/09/2025 Cronaca Nessun commento
Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lunedì sera in via Ingegno, a Sarno.

Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto tra la moto su cui viaggiava, insieme ad un amico rimasto ferito, e un’auto guidata da una donna che sarebbe risultata positiva ai test di alcol e droga.

Era stato trasferito al Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici. 

