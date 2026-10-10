Incidente con il camion sulla A2 a Sicignano, la vittima è il 59enne Domenico Palladino di Cava de’ Tirreni

Domenico Palladino è l’autista di 59 anni, originario di Cava de’ Tirreni, che ieri ha perso la vita nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo, tra Sicignano degli Alburni e Contursi Terme, in direzione nord.
Il mezzo pesante, che trasportava uva, è andato a sbattere contro il guardrail, per poi ribaltarsi. Parte del camion è precipitato dal ponte che stava attraversando per diverse decine di metri. Dopo l’impatto il mezzo ha preso fuoco.
Per il 59enne non c’è stato nulla da fare.
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