Incidente sulla Cilentana tra Pattano e Vallo, un morto e un ferito grave

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 18 “Cilentana” tra Pattano e Vallo della Lucania.
A scontrarsi frontalmente due auto, una delle quali ha terminato la corsa contro il guardrail ed ha preso fuoco.
A perdere la vita sul colpo, il 56enne Luigi Santi, originario di Pattano di Vallo.
L’altro automobilista, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.
