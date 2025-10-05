Incidente sulla Cilentana tra Pattano e Vallo, un morto e un ferito grave

05/10/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 18 “Cilentana” tra Pattano e Vallo della Lucania.

A scontrarsi frontalmente due auto, una delle quali ha terminato la corsa contro il guardrail ed ha preso fuoco.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

A perdere la vita sul colpo, il 56enne Luigi Santi, originario di Pattano di Vallo.

L’altro automobilista, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove si trova ricoverato in condizioni gravi.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento