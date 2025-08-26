Incidente Cilentana, figlio di 13 mesi della vittima lotta per la vita

26/08/2025 Cronaca Nessun commento

E’ stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli uno dei bambini rimasti feriti ieri pomeriggio nell’incidente stradale sulla Cilentana costato la vita al padre dei bambini, il 29enne Santo Bottone, originario di Agropoli.

Le condizioni del bimbo, di appena 13 mesi, si sarebbero aggravate dopo il ricovero all’ospedale di Vallo della Lucania dove si trovano anche il fratellino e la mamma.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Il trasferimento a Napoli si è rivelato particolarmente complesso: l’assenza di un elicottero, impegnato in quel momento in Puglia per un trapianto, ha reso necessario il viaggio con un’ambulanza, scortata dai carabinieri fino allo svincolo autostradale di Battipaglia.

Il piccolo ora lotta per la vita, mentre non destano particolari preoccupazioni le condizioni del fratellino di 3 anni e della mamma.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento