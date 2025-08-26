Incidente Cilentana, figlio di 13 mesi della vittima lotta per la vita

E’ stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli uno dei bambini rimasti feriti ieri pomeriggio nell’incidente stradale sulla Cilentana costato la vita al padre dei bambini, il 29enne Santo Bottone, originario di Agropoli.
Le condizioni del bimbo, di appena 13 mesi, si sarebbero aggravate dopo il ricovero all’ospedale di Vallo della Lucania dove si trovano anche il fratellino e la mamma.
Il trasferimento a Napoli si è rivelato particolarmente complesso: l’assenza di un elicottero, impegnato in quel momento in Puglia per un trapianto, ha reso necessario il viaggio con un’ambulanza, scortata dai carabinieri fino allo svincolo autostradale di Battipaglia.
Il piccolo ora lotta per la vita, mentre non destano particolari preoccupazioni le condizioni del fratellino di 3 anni e della mamma.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.