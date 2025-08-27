Incidente sulla Cilentana, estubato il piccolo di 13 mesi

È stato estubato il piccolo di soli 13 mesi rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla Cilentana, in cui ha perso la vita il padre Santo Bottone di 29 anni.
Il piccolo non è ancora fuori pericolo e resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santobono” di Napoli, dove i medici mantengono la prognosi riservata. La madre e il fratellino di tre anni, invece, sono ricoverati all’ospedale di Vallo della Lucania in condizioni non gravi.
La salma di Santo Bottone, intanto, è stata sottoposta all’esame esterno poi sarà restituita ai familiari per i funerali.
