Incidente sulla Cilentana, estubato il piccolo di 13 mesi

27/08/2025 Cronaca Nessun commento

È stato estubato il piccolo di soli 13 mesi rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla Cilentana, in cui ha perso la vita il padre Santo Bottone di 29 anni.

Il piccolo non è ancora fuori pericolo e resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santobono” di Napoli, dove i medici mantengono la prognosi riservata. La madre e il fratellino di tre anni, invece, sono ricoverati all’ospedale di Vallo della Lucania in condizioni non gravi.

La salma di Santo Bottone, intanto, è stata sottoposta all’esame esterno poi sarà restituita ai familiari per i funerali.

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

