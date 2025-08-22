Incidente con l’Apecar, grave 93enne di Montesano sulla Marcellana

22/08/2025 Cronaca Nessun commento

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Polla, un anziano di 93 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale i nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana.

Il sinistro ha coinvolto l’Apecar dell’anziano ed un’automobile condotta da un 60enne. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e frontale. Il 93enne, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Polla, dove è ricoverato nella Rianimazione in prognosi riservata.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Sulla dinamica sono in corso indagini dei carabinieri.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

Notizie correlate

Lascia un Commento