Incidente con l’Apecar, grave 93enne di Montesano sulla Marcellana

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Polla, un anziano di 93 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale i nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana.
Il sinistro ha coinvolto l’Apecar dell’anziano ed un’automobile condotta da un 60enne. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e frontale. Il 93enne, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Polla, dove è ricoverato nella Rianimazione in prognosi riservata.
Sulla dinamica sono in corso indagini dei carabinieri.
