Incidente ad Agropoli, dopo il marito Giuseppe Malzone muore anche la moglie Gilda Romano

13/02/2026 Cronaca Nessun commento
Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Giambattista Vico, ad Agropoli, costato la vita all’84enne Giuseppe Malzone, alla guida dell’auto che aveva sfondato una ringhiera precipitando per alcuni metri, finendo su un furgoncino per fortuna senza conducente.

Oggi è deceduta anche la moglie dell’uomo, l’82enne Gilda Romano che era ricoverata in ospedale a Salerno. All’origine dell’incidente ci sarebbe stato un malore accusato dal conducente. I funerali di Gilda Romano si terranno domani alle ore 15 a Santa Maria di Castellabate. 

