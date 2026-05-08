Incidente a Silla di Sassano, muore il 31enne Pasquale Morello di Sala Consilina

Un giovane ha perso la vita, ieri sera, in un incidente in moto lungo la strada provinciale tra Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina.
Si chiamava Pasquale Morello, 31 anni, di Sala Consilina. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata di cui ha perso il controllo, per ragioni da chiarire in località Ponte Cappuccini. L’impatto non gli ha lasciato scampo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, senza però riuscire a salvargli la vita. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia stradale.
Coinvolta anche un’autovettura, il cui eventuale ruolo nel sinistro è al vaglio dei carabinieri.
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