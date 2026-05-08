Incidente a Silla di Sassano, muore il 31enne Pasquale Morello di Sala Consilina

08/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Un giovane ha perso la vita, ieri sera, in un incidente in moto lungo la strada provinciale tra Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina.

Si chiamava Pasquale Morello, 31 anni, di Sala Consilina. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata di cui ha perso il controllo, per ragioni da chiarire in località Ponte Cappuccini. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, senza però riuscire a salvargli la vita. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia stradale.

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Coinvolta anche un’autovettura, il cui eventuale ruolo nel sinistro è al vaglio dei carabinieri. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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