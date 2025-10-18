Incidente a Policastro, 29enne perde la vita dopo essersi scontrato con il trattore guidato dal padre

Tragedia oggi pomeriggio a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina.

Un ragazzo del posto di 29 anni, Demetrio Lettieri, ha perso la vita, intorno alle 13.00, in località Pantano Isca del Molino.

Il giovane era in sella al suo motociclo quando si è scontrato con il motocarro guidato dal padre.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane lavorava in un maneggio della zona.

