Incidente a Pertosa, muore motociclista 51enne di Brienza

13/09/2026 Cronaca Nessun commento
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Salvatore De Vita è l’uomo di 51 anni, originario di Brienza, che ha perso la vita, questa mattina, nel tragico incidente stradale, avvenuto sulla Statale 19 a Pertosa.

E’ deceduto dopo essere sbattuto contro la barriera di sicurezza ed essere caduto sull’asfalto, nei pressi delle grotte.

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Era insieme ad un gruppo di amici motociclisti.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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