Incidente a Pertosa, muore motociclista 51enne di Brienza

Salvatore De Vita è l’uomo di 51 anni, originario di Brienza, che ha perso la vita, questa mattina, nel tragico incidente stradale, avvenuto sulla Statale 19 a Pertosa.
E’ deceduto dopo essere sbattuto contro la barriera di sicurezza ed essere caduto sull’asfalto, nei pressi delle grotte.
Era insieme ad un gruppo di amici motociclisti.
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