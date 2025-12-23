Incidente a novembre contro un trattore nel Vallo di Diano, muore 64enne

Era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre sulla Provinciale che collega Polla a Sant’Arsenio.
Non ce l’ha fatta il 64enne Pasquale Lombardi, originario di San Pietro al Tanagro.
L’uomo era alla guida della sua Fiat 124 Spider quando si scontrò con un trattore.
Fu ricoverato all’ospedale di Polla, nelle ultime ore il decesso. Geometra di professione, Lombardi era molto conosciuto nel Vallo di Diano.
Lascia la moglie e due figli.
