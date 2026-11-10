Incidente a Montecorvino Pugliano, muore 59enne alla guida di un motociclo

Incidente mortale in località San Vito, nel comune di Montecorvino Pugliano.
Un uomo di 59 anni, di nazionalità magrebina, residente a Pontecagnano Faiano, alla guida di un motociclo, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto che era in fase di sorpasso.
L’impatto sull’asfalto è stato violento.
Trasferito in ospedale anche il conducente della vettura che ha avuto un malore dopo l’incidente.
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