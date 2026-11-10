Incidente a Montecorvino Pugliano, muore 59enne alla guida di un motociclo

10/11/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Incidente mortale in località San Vito, nel comune di Montecorvino Pugliano.

Un uomo di 59 anni, di nazionalità magrebina, residente a Pontecagnano Faiano, alla guida di un motociclo, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto che era in fase di sorpasso.

L’impatto sull’asfalto è stato violento.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Trasferito in ospedale anche il conducente della vettura che ha avuto un malore dopo l’incidente.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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