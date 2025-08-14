Incendio a Scafati nell’edificio scolastico in fase di realizzazione a Mariconda

Un incendio è divampato ieri sera a Scafati, nella zona di Mariconda, nell’area dell’edificio scolastico in fase di realizzazione che l’amministrazione comunale intende consegnare agli studenti a settembre, per l’avvio del nuovo anno scolastico.
A darne notizia è stato il sindaco Pasquale Aliberti che ha espresso parole durissime nei confronti degli autori del gesto, definendoli “bestie” e “belve” senza la percezione del bene comune, responsabili di “atti camorristici e malavitosi”.
Il sindaco ha poi ringraziato la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, intervenuti subito sul posto per domare le fiamme. Secondo le prime verifiche, non sembrerebbero esserci danni strutturali all’edificio.
“Questi atti – ha sottolineato il sindaco di Scafati, Aliberti – vanno condannati con fermezza, e i responsabili devono essere individuati e portati dove meritano di stare”.
