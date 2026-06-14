Incendio pineta tra Eboli e Capaccio. Le richieste di Antonio Cuomo (presidente Ente Riserve Foce Sele-Tanagro)

14/06/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Torniamo a parlare del grave incendio che ha colpito nei giorni scorsi l’area militare situata tra i comuni di Eboli e Capaccio, nella zona della pineta, ennesimo episodio che mette gravemente a rischio il patrimonio boschivo e la fascia pinetata del litorale

A richiedere interventi concreti è il l Presidente dell’Ente Riserve Foce Sele-Tanagro, Antonio Cuomo

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

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Incendio Riserva Foce Sele Tanagro
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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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