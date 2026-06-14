Incendio pineta tra Eboli e Capaccio. Le richieste di Antonio Cuomo (presidente Ente Riserve Foce Sele-Tanagro)

Torniamo a parlare del grave incendio che ha colpito nei giorni scorsi l’area militare situata tra i comuni di Eboli e Capaccio, nella zona della pineta, ennesimo episodio che mette gravemente a rischio il patrimonio boschivo e la fascia pinetata del litorale
A richiedere interventi concreti è il l Presidente dell’Ente Riserve Foce Sele-Tanagro, Antonio Cuomo
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Incendio Riserva Foce Sele Tanagro
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