Incendio nella pineta tra Eboli e Battipaglia, a Radio Alfa la preoccupazione del presidente dell’Ente  Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, Antonio Cuomo

29/09/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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L’Ente  Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, presieduto da Antonio Cuomo, interviene sul vasto incendio che ha interessato la pineta tra Eboli e Battipaglia, ribadendo la necessità di interventi urgenti di manutenzione, prevenzione e riqualificazione della fascia pinetata. 

Da anni l’Ente sollecita le istituzioni a intervenire per mettere in sicurezza e valorizzare un patrimonio ambientale di grande importanza. In particolare, sono state avanzate più richieste alla Regione Campania per la convocazione di un tavolo tecnico, che ad oggi non è mai stato svolto. 

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L’Ente chiede che al tavolo partecipino i Comuni interessati, la Protezione Civile, la Regione, i carabinieri  Forestali, il Genio Civile e lo stesso Ente di Riserva, così da definire un programma concreto di interventi. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente dell’Ente  Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, Antonio Cuomo
Ascolta
Cuomo su incendio alla pineta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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