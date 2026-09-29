Incendio nella pineta tra Eboli e Battipaglia, a Radio Alfa la preoccupazione del presidente dell’Ente  Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, Antonio Cuomo

L’Ente Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, presieduto da Antonio Cuomo, interviene sul vasto incendio che ha interessato la pineta tra Eboli e Battipaglia, ribadendo la necessità di interventi urgenti di manutenzione, prevenzione e riqualificazione della fascia pinetata.
Da anni l’Ente sollecita le istituzioni a intervenire per mettere in sicurezza e valorizzare un patrimonio ambientale di grande importanza. In particolare, sono state avanzate più richieste alla Regione Campania per la convocazione di un tavolo tecnico, che ad oggi non è mai stato svolto.
L’Ente chiede che al tavolo partecipino i Comuni interessati, la Protezione Civile, la Regione, i carabinieri Forestali, il Genio Civile e lo stesso Ente di Riserva, così da definire un programma concreto di interventi. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente dell’Ente Riserve Foce Sele-Tanagro, Monti Eremita-Marzano, Antonio Cuomo
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Cuomo su incendio alla pineta
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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