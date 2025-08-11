Incendio all’istituto “San Giuseppe Suore Elisabettine” a Capitello di Ispani

11/08/2025 Cronaca Nessun commento

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nell’Istituto “San Giuseppe Suore Elisabettine” a Capitello, nel comune di Ispani, a causa di un incendio scoppiato in un’ala dell’istituto.

Ad accorgersi di quando stesse accadendo sono state le suore che, al momento dello scoppio del rogo, erano raccolte in preghiera nella Cappella dell’istituto.

A prendere fuoco sono state tre stanze in cui alloggiano, forse a causa di un un corto circuito.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

La struttura ospita anche otto anziani che non hanno riportato alcuna ferita.

Sul posto la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che, dopo avere spento il fuoco, hanno messo in sicurezza l’edificio. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento