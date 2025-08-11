Incendio all’istituto “San Giuseppe Suore Elisabettine” a Capitello di Ispani

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nell’Istituto “San Giuseppe Suore Elisabettine” a Capitello, nel comune di Ispani, a causa di un incendio scoppiato in un’ala dell’istituto.
Ad accorgersi di quando stesse accadendo sono state le suore che, al momento dello scoppio del rogo, erano raccolte in preghiera nella Cappella dell’istituto.
A prendere fuoco sono state tre stanze in cui alloggiano, forse a causa di un un corto circuito.
La struttura ospita anche otto anziani che non hanno riportato alcuna ferita.
Sul posto la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che, dopo avere spento il fuoco, hanno messo in sicurezza l’edificio.
