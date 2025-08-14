Incendio in uno scantinato a Roccadaspide, danni ingenti ma nessun ferito

Un incendio questa mattina a Roccadaspide, ha completamente distrutto uno scantinato situato in via Perillo, nel Vico Napoli.
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state innescate da un cortocircuito.
Ingenti i danni, ma non si registrano feriti. L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino.
I residenti della zona sono intervenuti nel tentativo di domare le fiamme, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. Tanta la paura tra gli occupanti dello stabile e i vicini, che hanno temuto il peggio. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti.
