Incendio in un negozio ad Eboli gestito da cittadini cinesi

Paura all’alba di oggi ad Eboli per un incendio scoppiato all’Iper Bazar, attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli vari in viale Tavoliello, gestita da cittadini di nazionalità cinese.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi e cercare di comprendere le cause del rogo. I danni in fase di quantificazione sono ingenti.
Le fiamme e soprattutto il fumo che si è sprigionato hanno creato tanta preoccupazione tra i cittadini residenti dove per ore l’aria è stata irrespirabile.
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