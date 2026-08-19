Incendio in un negozio ad Eboli gestito da cittadini cinesi

19/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Paura all’alba di oggi ad Eboli per un incendio scoppiato all’Iper Bazar, attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli vari in viale Tavoliello, gestita da cittadini di nazionalità cinese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi e cercare di comprendere le cause del rogo. I danni in fase di quantificazione sono ingenti.

Le fiamme e soprattutto il fumo che si è sprigionato hanno creato tanta preoccupazione tra i cittadini residenti dove per ore l’aria è stata irrespirabile.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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