Incendio in due abitazioni di Vibonati, gravi i danni. Fiamme anche a Rizzico e Celline nel Cilento

Danni ingenti sono stati provocati da un incendio che nella notte ha interessato delle abitazioni a Villammare di Vibonati, nelle vicinanze del centro commerciale e deposito Galbani. Una piccola abitazione è andata completamente distrutta ed è crollata a causa dell’incendio, altre due sono state seriamente danneggiate. I vigili del fuoco hanno impiegato circa 6 ore per spegnere l’incendio. I caschi rossi sono riusciti a contenere le fiamme e ad evitare il peggio. Sul luogo anche la polizia locale ed i carabinieri. Sono in corso accertamenti sulle cause.
Un incendio di vaste dimensioni, ieri sera, è scoppiato in località Rizzico, lungo la strada tra Ascea a Pisciotta. Le fiamme si sono alimentate velocemente grazie al vento e alla vegetazione secca. Al lavoro per lo spegnimento le squadre antincendio che hanno impiegato diverse ore per avere ragione sulle fiamme. Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli automobilisti, la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
Un altro incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nel Cilento, in località Cerrine, tra i comuni di Agropoli e Castellabate. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Per domare il fuoco sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Accertamenti in corso sull’origine.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.