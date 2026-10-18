Incendio in casa a Capaccio Paestum, muore 44enne

Non ce l’ha fatta l’uomo di 44 anni rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato, ieri pomeriggio, in un’abitazione in via Chiorbo, a Capaccio Paestum.
L’uomo, di origine rumena ma residente ad Eboli, era nell’appartamento insieme alla compagna al momento dell’incendio. Aveva riportato ustioni di terzo grado su circa l’ottanta per cento del corpo.
Erano stati alcuni residenti della zona ad allertare i soccorsi dopo aver udito una forte esplosione. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme mentre il 118 ha trasportato i due feriti in codice rosso all’ospedale di Roccadaspide. A causa delle gravi ustioni, il 44enne è stato poi trasferito, con l’eliambulanza, al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto. Sulla dinamica indagano i carabinieri.
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