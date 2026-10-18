Incendio in casa a Capaccio Paestum, muore 44enne

18/10/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Non ce l’ha fatta l’uomo di 44 anni rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato, ieri pomeriggio, in un’abitazione in via Chiorbo, a Capaccio Paestum.

L’uomo, di origine rumena ma residente ad Eboli, era nell’appartamento insieme alla compagna al momento dell’incendio. Aveva riportato ustioni di terzo grado su circa l’ottanta per cento del corpo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Erano stati alcuni residenti della zona ad allertare i soccorsi dopo aver udito una forte esplosione. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme mentre il 118 ha trasportato i due feriti in codice rosso all’ospedale di Roccadaspide. A causa delle gravi ustioni, il 44enne è stato poi trasferito, con l’eliambulanza, al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Lascia un Commento