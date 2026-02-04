Incendio in appartamento a Nocera Inferiore, muore 92enne

04/02/2026 Cronaca Nessun commento
Tragedia a Nocera Inferiore dove uomo di 92 anni è morto nell’incendio del suo appartamento in via Giovanni Pepe, nella tarda serata di ieri.

L’anziano è stato estratto dall’abitazione da un agente della polizia municipale fuori servizio che, transitando in zona, aveva notato del fumo fuoriuscire dall’appartamento. Il poliziotto ha allertato i Vigili del Fuoco.

Nonostante il trasferimento all’ospedale Umberto I, per il 92enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

