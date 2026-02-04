Incendio in appartamento a Nocera Inferiore, muore 92enne

Tragedia a Nocera Inferiore dove uomo di 92 anni è morto nell’incendio del suo appartamento in via Giovanni Pepe, nella tarda serata di ieri.
L’anziano è stato estratto dall’abitazione da un agente della polizia municipale fuori servizio che, transitando in zona, aveva notato del fumo fuoriuscire dall’appartamento. Il poliziotto ha allertato i Vigili del Fuoco.
Nonostante il trasferimento all’ospedale Umberto I, per il 92enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.