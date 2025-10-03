Incendio distrugge parco giochi a Pontecagnano, le fiamme sono dolose

Un incendio è stato appiccato nella notte all’area giochi appena inaugurata in via Budetti, nella Città di Pontecagnano Faiano, un luogo creato per il divertimento dei bambini. Ad agire – secondo quanto denunciato da alcuni cittadini sui social – sarebbe stato un gruppo di ragazzini che erano in giro con le biciclette.
Su quanto accaduto è intervenuto il sindaco Giuseppe Lanzara: “È un gesto vigliacco, criminale e senza alcuna giustificazione. Non chiamatelo vandalismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità. Chi distrugge uno spazio pubblico non colpisce il sindaco o l’Amministrazione, ma colpisce i bambini, le famiglie, i cittadini onesti che meritano luoghi sicuri e curati”, così il primo cittadino di Pontecagnano augurandosi che i responsabili vengano individuati e puniti severamente.
