Incendio a Centola in località Poparo, fiamme minacciano una struttura ricettiva

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in località Poparo, nel territorio comunale di Centola. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, stanno interessando una vasta area di macchia mediterranea e si sono avvicinate pericolosamente a una struttura ricettiva della zona.

La protezione civile di Centola – Area Cilento ha immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai volontari, si sono mobilitati anche alcuni turisti presenti in zona, che hanno offerto supporto nelle operazioni di contenimento del rogo.

La situazione resta critica: il fronte di fuoco è ancora attivo e, per domare le fiamme, è atteso l’arrivo di un elicottero antincendio. Le operazioni sono rese complesse dalle alte temperature e dalla conformazione del terreno, che rende difficoltoso l’accesso ai mezzi di terra.

Le autorità invitano a evitare la zona per consentire l’intervento rapido e in sicurezza delle squadre di soccorso.

 

