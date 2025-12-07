Incendio al Palazzetto dello Sport di Agropoli, struttura inagibile. L’intervista al sindaco Mutalipassi

Paura questa mattina ad Agropoli per un vasto incendio che ha interessato la copertura del Palazzetto dello Sport “Andrea Di Concilio”.
Il rogo è divampato mentre all’interno erano in corso alcune attività sportive.
E’ probabile che l’incendio sia stato causato dal corto circuito ad un pannello solare installato sulla copertura.
Parte della struttura è crollata e il Comune ha dichiarato l’impianto sportivo inagibile. Alcune parti della copertura in legno, infatti, sono cadute sul parquet.
Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, anche con un’autoscala, e la Polizia Municipale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area circostante il palazzetto. Le fiamme sono state domate con non poca difficoltà.
Nei giorni scorsi l’amministrazione aveva già disposto, tramite una delibera, la rimozione dei pannelli solari dal tetto.
Ascolta l’intervista al sindaco Roberto Mutalipassi
Mutalipassi su incendio al Palasport
