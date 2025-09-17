Incendio ad Ascea Marina, nella notte distrutto un appartamento al Parco Venere

Un incendio nella notte ha completamente distrutto un appartamento a Velia di Ascea Marina, all’interno del Parco Venere. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3:30 al secondo piano di uno stabile di tre piani.
I proprietari, svegliati dal fumo, hanno chiesto subito l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono accorsi sul posto con le squadre di Vallo della Lucania, Policastro oltre un’autoscala e un’autobotte giunte da Eboli e Salerno.
La coppia che abitava nell’appartamento è stata fatta messa subito al sicuro. Nello stabile non vivono altre famiglie. Ignote al momento le cause del rogo.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.