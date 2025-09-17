Incendio ad Ascea Marina, nella notte distrutto un appartamento al Parco Venere

17/09/2025 Cronaca Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un incendio nella notte ha completamente distrutto un appartamento a Velia di Ascea Marina, all’interno del Parco Venere. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 3:30 al secondo piano di uno stabile di tre piani.

I proprietari, svegliati dal fumo, hanno chiesto subito l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono accorsi sul posto con le squadre di Vallo della Lucania, Policastro oltre un’autoscala e un’autobotte giunte da Eboli e Salerno.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

La coppia che abitava nell’appartamento è stata fatta messa subito al sicuro. Nello stabile non vivono altre famiglie. Ignote al momento le cause del rogo.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento