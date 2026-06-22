Incendio a Sarno, l’assessora all’ambiente: “Monitoraggio costante” 

La Regione Campania sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione a Sarno, dopo l’incendio che la notte scorsa è divampato nello stabilimento Termoplast.
Le fiamme hanno interessato soprattutto materiali destinati all’imballaggio, tra cui bobine di polipropilene, cartoni, vaschette e film plastici.
Subito dopo l’incendio sono state attivate le procedure di monitoraggio ambientale a cura dell’Arpac, prontamente intervenuta sul posto, che ha avviato i campionamenti per verificare la qualità dell’aria e accertare l’eventuale presenza di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili e particolato atmosferico PM10. I primi risultati relativi alle diossine saranno disponibili entro le prossime 36 ore.
La Regione è in costante raccordo con gli enti impegnati nella gestione dell’emergenza. L’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro ha ringraziato i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento, l’Arpac per la tempestività dei controlli e il prefetto di Salerno per la convocazione del tavolo tecnico di coordinamento.
Le attività di monitoraggio proseguiranno anche nei prossimi giorni per valutare eventuali effetti sull’ambiente e garantire la massima tutela della salute pubblica. La Regione Campania ha assicurato attraverso l’assessora Pecoraro costanti aggiornamenti sulla base dei dati che emergeranno dalle verifiche in corso.
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