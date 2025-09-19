Incendi tra la Costiera Amalfitana, il Cilento e il Vallo di Diano. L’emergenza non si arresta

Un violento incendio ieri sera è scoppiato sulle montagne di Tramonti, nella parte più alta della frazione di Capitignano. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate velocemente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Maiori, insieme agli operai idraulici forestali della Comunità Montana e ai volontari della Protezione Civile.
Un altro rogo ha interessato il territorio di Maiori, in località San Vito-Timbone. Anche qui sono intervenuti i volontari della Protezione Civile e Vigili del fuoco. In via precauzionale gli ospiti di una struttura ricettiva nelle immediate vicinanze sono stati fatti allontanare.
Anche il Cilento ieri alle prese con vari incendi. Ieri sera, le fiamme hanno colpito la località Moio Alto di Agropoli, minacciando anche le case circostanti. Complesse le operazioni di spegnimento che hanno impegnato i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile. Un secondo incendio ha interessato la località San Pietro di Perdifumo.
Ieri pomeriggio, un incendio di vaste dimensioni è scoppiato a Scario, in località Marcaneto. Le fiamme hanno avvolto l’intera vegetazione, dove sono presenti numerosi alberi di eucalipto. Circondati dalle fiamme anche alcuni tralicci della luce. Allertati i soccorsi, sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco scongiurando il rischio che le fiamme potessero raggiungere anche alcune abitazioni presenti in zona.
Fiamme ieri sera anche nel Vallo di Diano, ad Atena Lucana, nella frazione Scalo. Il fuoco ha interessato un’area adiacente al fiume Tanagro, a ridosso dei vecchi binari ferroviari. Sul posto i Vigili del Fuoco di Sala Consilina.
