Incendi sui Monti Lattari. Zabatta (assessora regionale): “Dietro le fiamme, una precisa regia”

18/09/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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“C’è una strategia infernale e dolosa, dietro gli incendi che nelle ultime giornate hanno colpito i Monti Lattari, sia sul versante salernitano che napoletano”
Lo ha detto a Radio Alfa, intervenendo in diretta questa mattina, l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.
​Secondo la ricostruzione dell’Assessora, gli indizi lasciano pensare ad una tattica ben precisa. Gli incendi sono scoppiati al tramonto, quando i mezzi d’attacco aereo come Canadair ed elicotteri non possono più alzarsi in volo, in zone di altura e in giorni quando sono previste forti raffiche di vento. 

Il perchè è al vaglio degli investigatori. “Ci sono i piromani che agiscono per patologia ma dietro queste azioni sconsiderate possono esserci anche gli interessi della camorra e interessi economici legati a speculazioni sul territorio”.

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Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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