Incendi sui Monti Lattari. Zabatta (assessora regionale): “Dietro le fiamme, una precisa regia”

“C’è una strategia infernale e dolosa, dietro gli incendi che nelle ultime giornate hanno colpito i Monti Lattari, sia sul versante salernitano che napoletano”
Lo ha detto a Radio Alfa, intervenendo in diretta questa mattina, l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.
Secondo la ricostruzione dell’Assessora, gli indizi lasciano pensare ad una tattica ben precisa. Gli incendi sono scoppiati al tramonto, quando i mezzi d’attacco aereo come Canadair ed elicotteri non possono più alzarsi in volo, in zone di altura e in giorni quando sono previste forti raffiche di vento.
Il perchè è al vaglio degli investigatori. “Ci sono i piromani che agiscono per patologia ma dietro queste azioni sconsiderate possono esserci anche gli interessi della camorra e interessi economici legati a speculazioni sul territorio”.
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incendi
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