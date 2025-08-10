Incendi nel Salernitano da Centola a Castel San Giorgio e a Nocera Superiore

Sono oltre 10 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo nella tarda mattinata odierna nel comune di Centola. Il rogo si è sviluppato in località Pedale, tra San Severino e il capoluogo Centola. Le fiamme hanno avvolto in breve tempo un’intera collina, bruciando tutta l’area circostante. Sul posto tre squadre della Comunità Montana, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri Forestali per le indagini. Nessun mezzo aereo disponibile in quanto impegnati nel napoletano per l’emergenza Vesuvio.
Un incendio è divampato nella vegetazione di località Sant’Ornato a Nocera Superiore. A darne notizia, il sindaco Gennaro D’Acunzi che parla di rogo “verosimilmente doloso”. “Un atto vile e criminale – ha aggiunto – che ha messo in pericolo vite umane e il nostro territorio, con l’unico intento di distruggere”. Il sindaco ha fatto sapere, quindi, che sono già in corso accertamenti e indagini da parte delle autorità competenti. Ha rivolto poi un messaggio “a questi delinquenti senza scrupoli”: “Non avrete tregua. Non ci fermeremo finchè non sarete assicurati alla giustizia. Vi daremo la caccia, uno a uno”. Il sindaco ha sottolineato che quella di oggi avrebbe dovuto essere una giornata di festa e di attenzione mediatica internazionale con la Santa Messa celebrata in diretta su Rai 1 dal vescovo della diocesi, monsignor Giuseppe Giudice, presso il santuario di Materdomini. “Un momento di fede e di profondo significato spirituale, che ha portato il nome e il volto della nostra comunità nelle case di tutta Italia. E invece, proprio oggi, mentre vivevamo questa occasione straordinaria di unità e condivisione, qualcuno ha scelto di colpire” ha scritto D’Acunzi che ha ringraziato i Vigili del Fuoco, i volontari della Papa Charlie di Pagani, la Polizia Municipale e i Carabinieri intervenuti con tempestività.
Fuoco a Castel San Giorgio, a Torello, vicino Villa Soglia e alle abitazioni.
Incendio in montagna tra Roccapiemonte e sant’Eustachio di Castel San Giorgio.
