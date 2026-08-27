Incendi devastanti nel Salernitano, i geologi avvertono sui rischi con le piogge autunnali. Occorre un Piano Straordinario Regionale Post-Incendio

Negli ultimi giorni c’è stata una nuova recrudescenza degli incendi boschivi che hanno devastato molti ettari di boschi e macchia mediterranea in provincia di Salerno.
La Società Italiana di Geologia Ambientale ha già lanciato un monito da tempo: “Gli incendi non rappresentano soltanto un problema ambientale. Costituiscono un grave fattore di rischio geologico e idrogeologico. La distruzione della copertura vegetale altera profondamente l’equilibrio dei versanti, riduce la capacità del terreno di assorbire le precipitazioni, favorisce il ruscellamento superficiale e accelera i processi erosivi”.
Il geologo Gaetano Sammartino, presidente della sezione Campania della Società Italiana di Geologia Ambientale, ha ricordato che con l’arrivo delle prime piogge autunnali aumenta sensibilmente la probabilità di frane superficiali, colate detritiche, caduta di massi e fenomeni alluvionali, con conseguenze potenzialmente drammatiche per le comunità locali. “È ormai evidente che il solo potenziamento dei mezzi antincendio – ha dichiarato Sammartino – pur indispensabile, non è sufficiente. Occorre un deciso cambio di paradigma: passare dalla gestione dell’emergenza alla cultura della prevenzione”.
La Società Italiana di Geologia Ambientale propone l’adozione di un Piano Straordinario Regionale di Prevenzione degli Incendi Boschivi e di Mitigazione del Rischio Idrogeologico Post-Incendio. Questa mattina, abbiamo affrontato la problematica con il presidente Sammartino.
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Gaetano Sammartino su incendi e dissesto
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