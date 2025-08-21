Incendi nel Cilento e negli Alburni, distrutti ettari di vegetazione

Ancora incendi nel Cilento e negli Alburni.
Ieri pomeriggio un rogo è scoppiato nella zona collinare di Casal Velino, in località Costedda. Sul posto le Guardie Ambientali, i Vigili del Fuoco e la Comunità Montana. Necessario l’arrivo anche di un elicottero antincendio della Regione Campania e di un canadair per domare il rogo.
Un altro incendio ha distrutto una parte della vegetazione della località Difesa di Roccadaspide nei pressi della Strada Statale 166 degli Alburni. Per le operazioni di spegnimento, la Comunità Montana e gli agenti della Polizia Municipale.
