Incassi record con la tassa di soggiorno a Salerno, quasi 500 mila euro nei primi 4 mesi. Il punto con Il Mattino di Salerno

04/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

La tassa di soggiorno è l’indicatore che misura la presenza di turisti in città a Salerno. Ed i numeri sono in crescita. Nel periodo compreso tra Pasqua e il ponte del 25 aprile, secondo i dati del sistema Siope della Ragioneria dello Stato, sono stati incassati oltre 136mila euro con la tassa di soggiorno.

Un’accelerazione che – come scrive Il Mattino – fotografa alberghi pieni, bed and breakfast in alta occupazione, case vacanza sold out e una città tornata stabilmente dentro i radar del turismo nazionale e internazionale.

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Il bilancio complessivo del quadrimestre rafforza il quadro. Dal primo gennaio al 30 aprile 2026, Salerno ha già incassato circa 465mila euro di tassa di soggiorno. Salerno si conferma non solo luogo di transito ma anche di soggiorno dei turisti che scelgono la provincia di Salerno. Questa mattina abbiamo fatto il punto e analizzato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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