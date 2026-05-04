Incassi record con la tassa di soggiorno a Salerno, quasi 500 mila euro nei primi 4 mesi. Il punto con Il Mattino di Salerno

La tassa di soggiorno è l’indicatore che misura la presenza di turisti in città a Salerno. Ed i numeri sono in crescita. Nel periodo compreso tra Pasqua e il ponte del 25 aprile, secondo i dati del sistema Siope della Ragioneria dello Stato, sono stati incassati oltre 136mila euro con la tassa di soggiorno.
Un’accelerazione che – come scrive Il Mattino – fotografa alberghi pieni, bed and breakfast in alta occupazione, case vacanza sold out e una città tornata stabilmente dentro i radar del turismo nazionale e internazionale.
Il bilancio complessivo del quadrimestre rafforza il quadro. Dal primo gennaio al 30 aprile 2026, Salerno ha già incassato circa 465mila euro di tassa di soggiorno. Salerno si conferma non solo luogo di transito ma anche di soggiorno dei turisti che scelgono la provincia di Salerno. Questa mattina abbiamo fatto il punto e analizzato i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su incassi tassa soggiorno Salerno
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