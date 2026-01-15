Incassi da multe stradali, record a Salerno nel 2025. I commenti con Gianluca Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

Dalla città di Salerno agli altri Comuni della provincia sono importanti gli incassi per i comuni derivanti dalle multe stradali. E’ quanto emerge dal dossier 2025 con gli incassi certificati dalla Ragioneria dello Stato.
Il record spetta a Salerno con quasi 8 milioni di euro di incassi. Questo dato non è solo il più alto, ma è quasi quattro volte superiore a quello del secondo Comune per incassi, Capaccio Paestum, che si ferma a poco meno di 2 milioni e 200mila euro. Una distanza che racconta il peso del traffico urbano, l’estensione delle zone controllate e l’intensità dell’attività di accertamento in una città che concentra flussi pendolari, turistici e commerciali. Agropoli registra circa 1 milione e 700mila euro.
A seguire Nocera Inferiore (circa 1.328mila euro) e Nocera Superiore (circa 1 milione). Numeri che superano il milione e restituiscono l’immagine di territori ad alta pressione veicolare, dove la sanzione rappresenta una voce di entrata ormai strutturale. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta con il collega Gianluca Sollazzo, del quotidiano Il Mattino di Salerno.
