Inaugurazione Anno Giudiziario Tar Campania, sezione Salerno. Presente anche Fico. I dati

Una ripresa graduale del contenzioso amministrativo, con un ruolo sempre più centrale della fase cautelare e tempi di risposta che restano contenuti nonostante le criticità dell’organico di magistrati.
E’ la fotografia scattata dal presidente Salvatore Mezzacapo in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Campania – Sezione staccata di Salerno. Dalla relazione, emerge una sostanziale stabilità rispetto al 2024 nel numero dei ricorsi depositati presso la sede di Salerno, che comunque supera largamente i 2mila in un anno. Nel 2025, il tempo medio di definizione della fase cautelare, al Tar Salerno, è stato pari a 35 giorni con una netta riduzione dei tempi rispetto all’anno precedente.
I ricorsi depositati in materia di beni paesaggistici e in tema di edilizia e urbanistica, anche nel 2025, rappresentano un terzo. Confermato il calo del contenzioso in tema di appalti di lavori, ma si assiste a un incremento nel settore degli appalti di servizi. Il presidente del Tar Salerno, Mezzacapo ha poi sottolineato che c’è un boom del contenzioso in materia di ‘carta docenti per la mancata corresponsione che parte dal giudice del lavoro che la riconosce. L’amministrazione non paga e, quindi, viene fatta l’ottemperanza all’esecuzione dinanzi al Tar della sentenza del giudice del lavoro. Si rischia che costi di più di spese di lite di quello che è il valore della ‘carta docente’ pari a 500 euro.
E’ nel paragrafo dedicato ai “diritti fondamentali” della relazione del presidente della Sezione staccata di Salerno del Tar Campania, Salvatore Mezzacapo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 che si legge che “si è registrata una singolare controversia nella quale si contestava, da parte dei genitori del minore, la sua ammissione al successivo ciclo di istruzione, in contrasto con la loro richiesta di ripetizione dell’anno scolastico contenuta in una rinnovata diagnosi funzionale”. “La cosa – spiega Mezzacapo – riguarda il tema del sostegno dei minori con disabilità, che è un tema particolarmente delicato, e l’orientamento è abbastanza fermo: occorre assicurare a questi ragazzi un numero di ore di sostegno pari a quelle che sono indicate dal gruppo operativo o comunque certificate dalle strutture competenti. Veniva contestato dai genitori del minore la promozione del minore al ciclo successivo. Non necessariamente quella promozione poteva essergli di aiuto e non necessariamente quella promozione era in linea con quanto, sul piano strettamente sanitario, veniva accertato”.
All’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Campania – Sezione staccata di Salerno, c’era anche il governatore della Campania, Roberto Fico che ha sottolineato “ci tengo molto alla leale collaborazione tra le istituzioni, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per la propria indipendenza”. “L’amministrazione – ha aggiunto – deve far sì di ridurre sempre di più il contenzioso e fare in modo che ci siano meno ricorsi”.
Parlando delle prossime elezioni amministrative a Salerno e delle difficoltà nella riproposizione del campo largo, Fico ha detto “Ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. È una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna”.
A chi gli ha chiesto delle problematiche relative ai lavori di restyling dello stadio Arechi per i quali si dovrà spostare il finanziamento dai fondi Fesr a quelli dell’accordo di coesione per effettuare i lavori necessari per la candidatura agli Europei di Calcio del 2032, Fico ha risposto “Ci stiamo lavorando, ma non vedo particolari problemi”.
